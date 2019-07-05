МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Сбербанк ожидает в течение месяца закрытия сделки по продаже турецкого Denizbank дубайскому Emirates NBD, сообщил журналистам первый зампред правления крупнейшего российского банка Лев Хасис.

"Получены необходимые разрешения всех регулирующих органов ОАЭ, Турции, Австрии и России по приобретению Emirates NBD 99,85% акций Denizbank A.S. у Сбербанка. Я ожидаю, что сделка закроется в течение месяца", — сказал он.

Сбербанк и дубайский банк Emirates NBD в начале апреля подписали обновленное соглашение о продаже 99,85% акций Denizbank, в результате крупнейший российский банк продает свою турецкую "дочку" за 15,48 миллиарда турецких лир (2,78 миллиарда долларов по текущему курсу). Закрытие сделки планировалось во втором квартале текущего года.