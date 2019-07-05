С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — ПРАЙМ. Прирост доли облигаций федерального займа (ОФЗ) России, находящихся в собственности нерезидентов, в июне замедлился, на 29 июня доля выросла до 30,1% с 30% на 1 июня, сообщила журналистам глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

Доля нерезидентов в ОФЗ на начало 2019 года составляла 24,4%, при этом на 1 июня она выросла до 30% (за один только май прирост составил 2,2 процентного пункта). В целом же объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 июня вырос до 8,2 триллиона рублей.

"По оперативным данным НРД, которые мы видим, она составляет 30,1% на прошлую пятницу", — сказала Данилова в кулуарах Международного финансового конгресса.

"Мы видим, что в этом году будет большой приток средств нерезидентов, но вместе с этим был большой интерес и внутренних участников рынка: и банков, и НПФ, и страховых компаний. В определенные месяцы они увеличивали вложения сопоставимыми объемами как и нерезиденты. За счет этого доля так быстро не росла. Сейчас рост замедлился, в том числе, с учетом политики Минфина, который уже план выполнил и скорректировал объемы размещений", — добавила она.