МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Доля доллара в иностранных активах банков РФ снизилась за год на пять процентных пунктов, до 55,5% на 1 апреля 2019 года, следует из опубликованной ЦБ валютной структуры иностранных активов и обязательств банковского сектора России.

К иностранным активам банковского сектора относятся средства на корреспондентских счетах и депозиты в банках-нерезидентах, участие в капитале нерезидентов, предоставленные им кредиты и прочие инвестиции.

Доля доллара в иностранных активах снизилась за год на пять процентных пунктов — с 60,5% на 1 апреля 2018 года до 55,5% на 1 апреля 2019 года. Бенефициар этого снижения — евро, доля которого, наоборот, выросла на 5,2 процентного пункта — с 19,5% до 24,7%. Вместе с тем, доля рубля снизилась на 0,1 процентного пункта — с 12,8% до 12,7%.

По данным регулятора, по состоянию на 1 января 2002 года доля доллара в иностранных активах составляла 80,6%, евро — 6,6%, рубля — 4,5%, прочих валют — 8,3%.

"Основная причина вытеснения доллара из иностранных активов и обязательств банковского сектора России в последние годы — санкции", — считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Параллельно с дедолларизацией происходит сокращение иностранных активов — с уровня 275,9 миллиарда долларов на 1 января 2015 года они снизились до 201,8 миллиарда долларов на 1 апреля 2019 года. Также сокращаются и иностранные обязательства — с уровня 226,4 миллиарда долларов на 1 января 2015 года они снизились до 130,2 миллиарда долларов на 1 апреля 2019 года.