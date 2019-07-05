С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в настоящее время вернуло уже по долгу ЦБ РФ более 120 миллиардов рублей, рассчитывает выйти на самоокупаемость в 2022 году, сообщил на Международном финансовом конгрессе глава АСВ Юрий Исаев.

"Сейчас уже отдали (ЦБ — ред.) достаточно много — больше 120 миллиардов рублей мы отдали за эти полтора года — в 2022 году, мы считаем, что система выйдет на самоокупаемость", — сказал Исаев.

Банк России в 2015 году открыл АСВ кредитную линию в связи с дефицитом средств в Фонде обязательного страхования вкладов. Заместитель гендиректора АСВ Георгий Агапцев в октябре минувшего года говорил, что лимит этой кредитной линии составляет 1,03 триллиона рублей, а погасить задолженность перед ЦБ агентство планирует к 2022-2023 году.