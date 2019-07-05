ПЕРМЬ, 5 июл — ПРАЙМ. Договоренность с ЦБ и ВЭБом о параметрах передачи Связь-банка достигнута, это произойдет в ближайшее время, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Да, мы в принципе договорились с Центральным банком об условиях передачи (Связь-банка — ред.) и с ВЭБом", — сказал он.

Глава Минфина уточнил, что ведомство договорилось о том, "чтобы такая передача состоялась в ближайшее время". "Мы намерены обсудить еще этот вопрос. В принципе, он будет решен", — отметил Силуанов.

В мае глава ВЭБа Игорь Шувалов говорил журналистам, что ожидает решения первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова по финансовым параметрам передачи Связь-банка в казну РФ. Тогда он говорил, что остались неурегулированными вопросы финансового обеспечения этой сделки, поскольку, передавая Связь-банк, ВЭБ не может нести финансовые потери. В конце марта Шувалов сообщал, что долг госкорпорации перед ЦБ в 212 миллиардов рублей будет реструктурирован, чтобы не было убытков при передаче в казну Связь-банка. Ранее он также говорил, что ВЭБ вряд ли получит возмещение от Промсвязьбанка за передачу Связь-банка, но может получить комфортные условия по кредиту от ЦБ.

ВЭБу пришлось спасать "Глобэкс" и Связь-банк в кризис 2008 года. Госкорпорация тогда получила от ЦБ свыше 200 миллиардов рублей на их финансовое оздоровление. Связь-банк в конце прошлого года завершил присоединение банка "Глобэкс", став его правопреемником. Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного ЦБ. Сейчас на базе Промсвязьбанка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственным акционером банка является Росимущество.