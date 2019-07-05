С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — ПРАЙМ. Система перечислений взносов банков в Фонд страхования вкладов (ФСВ) должна быть максимально простой, также важно пересчитать уровень ставок таким образом, чтобы совокупная нагрузка на банки не выросла, заявил журналистам глава АСВ Юрий Исаев.

Банк России в понедельник опубликовал консультативный доклад, в котором рассматривается два возможных варианта изменения сумм страховых взносов в Фонд страхования вкладов: в первом варианте устанавливается единая ставка в 0,10% к единой расчетной базе, включающей средства на счетах юридических и физических лиц, во втором ставки варьируются от 0,02% для счетов юрлиц и 0,15% — для счетов физлиц.

"Есть две тенденции в мире — одна такая, что надо брать взносы со всего объема вкладов. Вторая теория гласит, что надо брать взносы только с той суммы, которая является застрахованной. Мы пока исходим из того, что в наших условиях система должна быть максимально простой, как автомат Калашникова. Не надо ее усложнять — лучше брать ее со всего объема вкладов, но пересчитать уровень ставок таким образом, чтобы совокупная нагрузка на банки не выросла", — сказал Исаев в кулуарах Международного финансового конгресса.

По его словам, в данной ситуации можно идти по пути установления единого размера ставки на депозиты физических и юридических лиц, либо установить различные ставки. "Вот это требуется обсудить с точки зрения эффективности и простоты расчетной модели. Мы это все просчитали, у нас там математика и алгоритмы расчетной модели есть, мы специально в докладе опубликовали разные варианты, чтобы узнать, что рынок скажет нам в ответ", — пояснил глава госкорпорации.

Вместе с тем он обратил внимание на тот факт, что ряд банков больше ориентирован на юридических лиц и для них распространение страхования на юридических лиц сильно увеличит взносы в систему страхования вкладов. "Здесь надо не ошибиться и просчитать все математически. Посмотрим, что ответит нам банковское коммьюнити и эксперты — и уже тогда скажем, какая модель нам кажется окончательно в этом смысле более эффективной. Хотя у нас есть свое мнение, какая модель более правильная и рабочая — но я пока об этом не скажу, чтобы не создавать лишний ажиотаж", — добавил Исаев.

"В теории надежность не связана с величиной банка, на практике по-разному бывает, но в теории так. Я являюсь сторонником того, что рейтинги должны учитываться при расчете уровня страховых взносов. Это правильно, иначе зачем они нужны. Поэтому, я считаю, надо обязательно дифференцировать ставки в зависимости от рейтингов, которые есть у банков", — резюмировал он.

В мае Исаев в интервью РИА Новости рассказал, что госкорпорация в перспективе намерена проработать более сложную систему отчислений в Фонд страхования вкладов в зависимости от уровня рисков банков. Он также сообщал, что страхование вкладов может распространиться на некоторые НКО и объединения граждан социальной направленности.

В настоящее время предельная сумма страхового возмещения по вкладам составляет 1,4 миллиона рублей. Базовая ставка взносов в ФСВ составляет 0,15%. Банки, завышающие ставки, должны уплачивать взносы по дополнительной ставке в размере 20% базовой, или по повышенной дополнительной ставке в размере 150% базовой.