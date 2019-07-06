ТУЛУН (Иркутская область), 6 июл — ПРАЙМ. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил руководство Сбербанка дать льготы пострадавшим от подтопления жителям региона, у которых есть кредиты.

"Самое большое количество среди пострадавших граждан набрали кредиты в Сбербанке. Это 280 человек, я обратился к руководству Сбербанка для того, чтобы можно было дать определенные льготы. Буквально завтра мы получим ответ, но устно я его знаю", — рассказал губернатор.

По словам главы региона, на год пострадавшим от подтопления будет дана пауза для выплаты кредита без штрафа. Также Левченко ответил, что сейчас идет обсуждение процентов.

"Как минимум, эта ставка будет без прибыли банка, возможно, еще и какие-то другие льготы. По этому же принципу мы обращаемся и к другим банкам", — отметил губернатор.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным, в результате паводка погибли 22 человека. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.