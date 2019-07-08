МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Сбербанк снизил максимальные ставки по вкладам в рублях и валюте, следует из информации на сайте крупнейшего российского банка.

Теперь максимальная базовая ставка по рублевому вкладу "Сохраняй" в банке составляет 5,05%. Если клиент выбирает ставку по вкладу с учетом капитализации процентов, то она составит 5,44%. Ранее максимальная ставка по рублевому вкладу составляла 5,75% при открытии счета онлайн.

Максимальная базовая ставка по долларовым вкладам после понижения составляет 1,35%, капитализация процентов даст дополнительные 0,01 процентного пункта к ставке. Такую ставку клиент получит при условии открытия вклада на сумму от 20 тысяч долларов на срок 1-2 года. Ранее максимальная ставка по вкладам в долларах составляла 1,75%.

Банк России в июне впервые в 2019 году снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,5% годовых.