ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл — ПРАЙМ. Промсвязьбанк надеется, что передача Связь-банка на его баланс состоится в ближайшее время, сообщил РИА Новости председатель ПСБ Петр Фрадков в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром".

"Мы готовы, надеемся, что в ближайшее время… Торопимся сами, готовы все реализовать максимально оперативно", — ответил Фрадков на вопрос о сроках передачи Связь-банка Промсвязьбанку.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в минувшую пятницу говорил, что договоренность с ЦБ и ВЭБом о параметрах передачи Связь-банка в казну РФ достигнута, это произойдет в ближайшее время. Планируется, что после передачи в казну Связь-банк будет передан на баланс Промсвязьбанка.

В мае глава ВЭБа Игорь Шувалов говорил журналистам, что оставались неурегулированными вопросы финансового обеспечения сделки, поскольку, передавая Связь-банк, ВЭБ не может нести финансовые потери. В конце марта он сообщал, что долг госкорпорации перед ЦБ в 212 миллиардов рублей будет реструктурирован, чтобы не было убытков при передаче Связь-банка в казну.

ВЭБу пришлось спасать "Глобэкс" и Связь-банк в кризис 2008 года. Госкорпорация тогда получила от ЦБ свыше 200 миллиардов рублей на их финансовое оздоровление. Связь-банк в конце прошлого года завершил присоединение банка "Глобэкс", став его правопреемником. Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного ЦБ. Сейчас на базе Промсвязьбанка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственным акционером банка является Росимущество.