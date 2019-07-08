КИЕВ, 8 июл — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура Украины получила информацию о том, что конечные бенефинциары телеканала NewsOne связаны с российским Промсвязьбанком, этого достаточно для применения санкций к телеканалу, сообщил на брифинге в понедельник генеральный прокурор Юрий Луценко.

Ранее украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста с каналом "Россия 1" из-за угроз физической расправы. Луценко ранее сообщил, что Генеральная прокуратура Украины в понедельник возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами украинского телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом "Россия 1".

"Нами получена информация о том, что конечным бенефициаром, собственником NewsOne является кипрская компания, руководителями которой являются соответствующие граждане Республики Кипр. Один из них одновременно является соучредителем другой кипрской компании, которая является совладельцем российского ПАО "Промсвязьбанк", — сказал Луценко журналистам. Трансляцию вел украинский телеканал "Прямой".

Он отметил, что именно через Промсвязьбанк финансируется оборонный заказ РФ.

"По моему мнению, это достаточная информация наконец-то для того, чтобы Совет национальной безопасности и обороны Украины применил санкции к этому каналу", — сказал Луценко, объяснив, что ранее СНБО не мог применить санкции к NewsOne, так как, по украинскому законодательству, к юрлицам они могут применяться только при наличие признаков сотрудничества с террористами.

Луценко считает, что заседание СНБО должно пройти немедленно.