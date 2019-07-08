МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Российские банки не смогли прийти к единому мнению по поводу снижения ставок по депозитам, как это сделал в понедельник Сбербанк: некоторые из них не исключают такого шага или уже готовятся его сделать, однако большинство намерено сохранить текущие ставки, следует из беседы РИА Новости с кредитными организациями.

Сбербанк, который обычно задает тон на банковском рынке, в понедельник снизил ставки по рублевым и долларовым вкладам. Теперь максимальная базовая ставка в рублях составляет 5,05%, а в долларах — 1,35%. В банке объяснили такой шаг снижением ключевой ставки ЦБ, повышением норматива обязательных резервов по валютным вкладам, а также общим трендом на снижение ставок на рынке.

Однако большинство опрошенных банков высказалось за сохранение нынешних ставок. Так, директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин заявил, что в ближайшее время банк не планирует снижать ставки по вкладам. Поддержала коллегу и зампред правления банка "Санкт-Петербург" Оксана Сивокобильска, отметив, что на текущий момент ставки кредитной организации отвечают рыночной ситуации, и банк не планирует их снижать.

Заявили об отсутствии планов по снижению депозитных ставок в Райффайзенбанке, а также в Росбанке. "В ближайшее время мы не планируем снижение ставок по вкладам, рыночные тенденции и ожидания уже заложены в нашем текущем ценовом предложении", — сказала Лидия Каширина из Росбанка.

Более компромиссную позицию заняли в банке "Русский стандарт", отметив, что текущие ставки по депозитам находятся на рыночном уровне, а в дальнейшем банк будет ориентироваться на общую конъюнктуру рынка. "Здесь после ожидаемого снижения ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, до 7,5%, кредитно-депозитные ставки будут ориентироваться на движение ключевой ставки и также в среднем станут корректироваться в сторону понижения. Однако снижение ставок ожидается неравномерным, оно будет зависеть от конкурентной среды и бизнес-модели банков", — ожидают в кредитной организации.

В Альфа-банке не исключили возможности корректировок ставок. "Рынок ставок по накопительным продуктам сейчас крайне динамичен, и мы стараемся реагировать на изменения рынка", — пояснил директор по сегментам и некредитным продуктам розничного бизнеса организации Алексей Ермаков. При этом в пресс-службе ВТБ, втором по активам банке РФ, сообщили, что изучают ситуацию на рынке пассивов физлиц и дальнейшие решения будут приняты позже.

Единственным банком, который заявил о готовности снизить ставки в июле, стал Совкомбанк. "Динамика инфляции и рыночных ставок неизбежно приводит к снижению ставок по вкладам. Наш банк в этом процессе старается держать ставки несколько выше крупнейших конкурентов, но все же снижение ставок в июле запланировано", — рассказал первый зампред правления организации Сергей Хотимский.