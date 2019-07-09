МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Подконтрольная инвестфонду Baring Vostok компания Evison Holdings Ltd требует признать незаконными решения нового совета директоров банка "Восточный", в том числе назначение Вячеслава Арутюняна исполняющим обязанности председателя правления, следует из опубликованного во вторник определения арбитражного суда Амурской области.

"Исковые требования обоснованы тем, что совет директоров банка не был сформирован, решение о его формировании в составе девяти членов, якобы избранных на годовом общем собрании акционеров от 28 июня 2019 года, ничтожно, в связи с чем ничтожны и все решения нелегитимного совета директоров", — говорится в определении суда.

В нем также отмечается, что истец считает принятые 4 июля решения совета директоров недействительными "в связи с грубым и существенным нарушением порядка созыва, подготовки и проведения заседания совета директоров банка, повлиявшим на волеизъявление его членов и повлекшим нарушение равенства прав членов совета".

Evison Holdings просит суд принять обеспечительные меры в виде приостановления действия принятых на заседании 4 июля решений совета директоров, в частности о назначении Арутюнова и о прекращении полномочий бывшего и.о. предправления Александра Нестеренко. Как говорится в определении суда, в обоснование своего заявления Evison Holdings указала, что "в случае непринятия обеспечительных мер имеется существенный риск причинения банку, его акционерам и вкладчикам крупного вреда в связи со сделками, которые планируются к подписанию незаконно назначенным и.о. председателя правления". Суд назначил рассмотрение заявления об обеспечительных мерах на 17 июля, а предварительные слушания по иску – на 8 августа.

Акционеры "Восточного" 28 июня избрали новый совет директоров. В него вошли девять человек: от "Финвижн" — ее бенефициар Артем Аветисян и его партнеры Шерзод Юсупов и Юрий Данилов; от Baring Vostok — менеджер по инвестициям Дмитрий Бабурин, директор по международным правовым вопросам Яна Арутюнова и миноритарные акционеры банка "Восточный" Григорий Жданов и Марина Ушакова; а также два независимых директора, номинированных "Финвижн", — Алексей Калинин и Светлана Труханович.

При этом Арутюнова, Бабурин и Ушакова отзывали свое согласие на избрание в состав совета директоров, но были избраны в него против их воли, поэтому Baring Vostok считает избрание совета нелигитимным. Из прежнего состава в совет директоров не вошли независимый директор Николай Варма и три представителя Baring: основатель фонда Майкл Калви находится под домашним арестом, двое других — партнер по индустрии финансового сектора фонда Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Иван Зюзин — остаются в СИЗО.