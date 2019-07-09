МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в первом полугодии снизилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 45,8 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.

"По оценке Банка России, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в первом полугодии 2019 года составило 45,8 миллиарда долларов против 47,7 миллиарда долларов в январе-июне 2018 года, что стало результатом незначительного уменьшения профицита внешней торговли товарами вследствие более существенного снижения стоимостного показателя экспорта товаров по сравнению с их импортом", — говорится в сообщении.