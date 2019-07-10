МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Риски в потребительском кредитовании в РФ нарастают, однако Центробанку удается принимать своевременные меры, чтобы купировать возможные кризисные явления, сообщила в ходе конференции Moody's вице-президент — старший кредитный эксперт рейтингового агентства Ольга Ульянова.

"Да, действительно, в потребительском кредитовании риски нарастают, но Центральный банк делает все своевременно", — сказала Ульянова.

По мнению агентства Moody's, ЦБ удастся снизить темпы роста рискового потребительского кредитования и тем самым купировать возможные "кризисные явления". Как отметила аналитик, сейчас порядка 40% новых выдач кредитов выдаются заемщикам с коэффициентом "платеж к доходу" выше 50%, а ЦБ реагирует на это повышением требований к капиталу банков, что существенно снизило темпы роста потребкредитования.

По словам Ульяновой, потребительское кредитование начало расти двузначными темпами после кризиса 2014-2016 годов на фоне стагнирующего дохода домохозяйств. Сейчас темпы роста составляют 25%, но комфортным для экономики с учетом динамики доходов населения Moody's считает рост в не более 10%.

Банк России в начале июня сообщил, что вводит дополнительные меры ограничения долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании: в регулирование вводится специальный показатель такой нагрузки, и с 1 октября регулятор установит надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя долговой нагрузки и полной стоимости кредита.