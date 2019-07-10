МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Нерезиденты и дочерние иностранные банки в июне купили российских акций на 2 миллиарда рублей, говорится в июньском обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном ЦБ РФ.

"На вторичном биржевом рынке акций не было ярко выраженной динамики: нерезиденты и дочерние иностранные банки в июне купили акций на 2 миллиарда рублей", — говорится в материале.

"На вторичном рынке корпоративных облигаций в июне наибольшие покупки осуществили некредитные финансовые организации (23 миллиарда рублей), системно значимые кредитные организации являлись продавцами (17 миллиардов рублей). Чистые продажи (корпоративных облигаций — ред.) со стороны нерезидентов и дочерних иностранных банков составили 4 миллиарда рублей", — говорится также в материалах финансового регулятора.

ОФЗ

Нерезиденты и "дочки" иностранных банков в июне сохраняли высокий спрос на российские ОФЗ, всего на аукционах Минфина РФ они купили госбумаг на 42 миллиарда рублей.

"Нерезиденты и дочерние банки сохраняют высокий спрос на российские ОФЗ и в условиях сокращения первичного предложения переместили покупки на вторичный рынок: в июне 53% прироста вложений нерезидентов в ОФЗ произошло на вторичных торгах, тогда как в мае аналогичный показатель был равен 34%. В то же время объем покупок нерезидентов на рынках не превышает объемы предложения бумаг со стороны Минфина России", — говорится в обзоре.

Объем покупок ОФЗ нерезидентами и дочерними иностранными банками на аукционах в июне составил 42 миллиарда рублей, или 39% объема размещения. На вторичном биржевом рынке ОФЗ в июне нерезиденты и дочерние иностранные банки купили ценных бумаг на 53 миллиарда рублей, что на 30 миллиардов рублей больше, чем в мае, и является максимальной величиной за месяц с 2018 года. При этом на внебиржевом рынке в июне, напротив, имели место чистые продажи со стороны нерезидентов, говорится в обзоре.

При этом рост доли остатков вложений в ОФЗ нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ замедлился: за июнь доля увеличилась на 0,7 процентного пункта — с 29,3 до 30% — после роста в мае на 2,2 процентных пункта.

Минфин РФ второй раз в этом году успешно разместил еврооблигации на сумму 2,5 миллиарда долларов. На этом фоне, а также учитывая рекордные объемы размещений ОФЗ в 2019 году и досрочное выполнение квартального плана, Минфин снизил предлагаемый на аукционах объем ОФЗ. В итоге средний размещенный объем ОФЗ за один аукционный день в июне составил 36,2 миллиарда рублей против 91,9 миллиарда рублей в мае.

По данным иностранных депозитариев, вложения нерезидентов на рынке суверенных еврооблигаций РФ в июне увеличились на 1,96 миллиарда долларов, а их доля возросла до 54,5% по состоянию на 28 июня 2019 года, сообщил ЦБ в обзоре.