МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр Дмитрий Медведев включил Новикомбанк в перечень банков, где бизнес может открывать спецсчета для обеспечение заявок на участие в госзакупках, РИА Новости ознакомилось с соответствующим распоряжением, подписанным главой российского правительства 9 июля.

С 1 января 2019 года все закупки, осуществляемые госорганами и госкомпаниями переведены на электронные площадки, при этом малый и средний бизнес, желающий участвовать в электронных торгах по госконтрактам, должен открывать спецсчета в уполномоченном банке для обеспечения своих заявок.

Перечень банков, в которых нужно открывать спецсчета для внесения денежных средств в обеспечение заявок на участие в госзакупках, утверждает правительство.

Изначально в него входили 18 банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк, Росбанк, Всероссийский банк развития регионов, Промсвязьбанк, АБ "Россия", банк "Санкт-Петербург", Совкомбанк, Российский национальный коммерческий банк, Росевробанк, ОТП Банк, Юникредит банк. Позже список был расширен — в него были включены все банки, попавшие под санкции до 1 января 2015 года.

Новикомбанк является опорным банком госкорпорации "Ростех", кредитная организация находится под санкциями США с конца 2015 года.

По данным БИР Аналитик, на 1 июня банк занимал 24 место в банковской системе РФ с активами в размере 455,7 млрд рублей.