МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Передача Связь-банка даст Промсвязьбанку дополнительные 2-3 миллиарда рублей для соблюдения норматива достаточности собственных средств (капитала) (Н1), сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"С точки зрения Н1 там будет 2-3 миллиарда капитала, который будет свободен", — сказал Моисеев. По словам замминистра, присоединение банка также "развяжет" норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6).

"Присоединение хорошо капитализированного банка с хорошими активами, которым Связь станет после выкупа всех плохих за кэш ВЭБом, оно естественно по Н6 сильно помогает. А по Н1, поскольку капитализирован с запасом, там будет больше, чем минимальное требование ЦБ, соответственно, вот на эту разницу тоже проблема будет решена", — пояснил замминистра финансов.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в минувшую пятницу говорил, что договоренность с ЦБ и ВЭБом о параметрах передачи Связь-банка в казну РФ достигнута, это произойдет в ближайшее время. Планируется, что после передачи в казну Связь-банк будет передан на баланс Промсвязьбанка.

В мае глава ВЭБа Игорь Шувалов говорил журналистам, что оставались неурегулированными вопросы финансового обеспечения сделки, поскольку, передавая Связь-банк, ВЭБ не может нести финансовые потери. В конце марта он сообщал, что долг госкорпорации перед ЦБ в 212 миллиардов рублей будет реструктурирован, чтобы не было убытков при передаче Связь-банка в казну.

ВЭБу пришлось спасать "Глобэкс" и Связь-банк в кризис 2008 года. Госкорпорация тогда получила от ЦБ свыше 200 миллиардов рублей на их финансовое оздоровление. Связь-банк в конце прошлого года завершил присоединение банка "Глобэкс", став его правопреемником. Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного ЦБ. Сейчас на базе Промсвязьбанка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственным акционером банка является Росимущество.