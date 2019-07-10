МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников покидает свой пост с 22 июля, и эту должность предложили вице-президенту Ассоциации банков России (АБР) Андрею Мельникову, сообщили РИА Новости в пресс-службе АСВ.

"Агентство благодарно В.А. Мирошникову за неоценимый вклад в его создание, развитие и обеспечение функционирования. Учитывая принятое им решение покинуть пост первого заместителя генерального директора агентства с 22 июля, эту должность предложено занять Андрею Геннадьевичу Мельникову, имеющему многолетний опыт работы в агентстве", — говорится в ответе пресс-службы на запрос РИА Новости.

Как говорится в сообщении, Мирошников проработал в АСВ более 15 лет, стоял у истоков формировании системы страхования вкладов, принимал участие в подготовке законов о банкротстве и других.

В свою очередь, Мельников работал заместителем главы АСВ в 2004-2016 годах, а до прихода в АБР на должность вице-президента в 2018 году был министром экономического развития Крыма, за что в июне 2017 года попал под санкции США.