МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Ряд крупных банков добиваются увеличения минимальной комиссии в системе быстрых платежей (СБП) при расчетах с юридическими лицами до 1% с предложенных Банком России 0,4%, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на участников рабочей группы по СБП.

По данным издания, кредитные организации намерены вводить дополнительные комиссии для юрлиц, которые сделают стоимость платежей сопоставимой с тарифами при оплате картами — в среднем 1,85%.

По словам одного из участников рабочей группы, "представители банков настаивают на том, чтобы комиссия составляла 1%, а из нее банк в дальнейшем заплатит комиссию системе". Собеседники издания говорят, что с подходом ЦБ не согласны в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке и Райффайзенбанке. В Сбербанке и Райффайзенбанке воздержались от комментариев. В Альфа-банке газете заявили, что формируют позицию "по данному вопросу с точки зрения защиты интересов своих розничных клиентов".

В пресс-службе ВТБ сообщили, что банк направил в ассоциацию "Финтех", при которой создана рабочая группа по СБП, предложение ввести дифференцированный тариф в зависимости от категории точки продажи. "Его максимальная ставка была предложена нами менее 1%, что существенно ниже текущих комиссий эквайринга. Низкий тариф будет снижать комиссионный доход банков, который сейчас направляется на программы лояльности для клиентов (кешбэк, мили, бонусы и так далее)", — сказали в банке.

Кроме того, низкие тарифы будут заставлять банки вводить дополнительные комиссии за использование сервиса, указывают в ВТБ. По словам собеседников из других банков, это могут быть комиссии за предоставление информационно-технологического обслуживания, оперативное отражение информации о принятом платеже, формирование финансовой отчетности. С учетом комиссии в размере 1%, а также допкомиссий стоимость платежей через СПБ становится для компаний сопоставимой с проведением безналичной оплаты по картам, пишет газета.

В Банке России сообщили, что тарифная модель обсуждается со всеми заинтересованными сторонами, и планируют обнародовать диапазон тарифов в ближайшее время.