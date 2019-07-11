КИШИНЕВ, 11 июл — ПРАЙМ. Национальный банк Молдавии одобрил покупку венгерским OTP Bank контрольного пакета акций молдавского Mobiasbanca, сообщила в четверг пресс-служба НБМ.

Соглашение о покупке акций Mobiasbanca было заключено между OTP Bank Group и группой Societe Generale в феврале. Сделка могла быть осуществлена только после получения разрешения ЦБ Молдавии.

"Исполнительный комитет Национального банка Молдавии утвердил 10 июля 2019 года покупку OTP Bank Group контрольного пакета акций (более 50%) уставного капитала Mobiasbanca — Groupe Societe Generale", — говорится в сообщении.

Как отметили в Нацбанке, покупка контрольного пакета акций Mobiasbanca осуществляется в рамках стратегической цели OTP Bank Group — стать крупнейшей и наиболее успешной банковской группой в Центральной и Восточной Европе.

OTP Bank работает в девяти европейских странах. Уточняется, что в Молдавии он предлагает в приоритетном порядке модернизировать продукты и услуги для вкладчиков и клиентов и обеспечить прозрачное и эффективное корпоративное управление.