ТОКИО, 12 июл ПРАЙМ. Японская компания BITPoint, которая проводит операции с криптовалютами, объявила о крупной утечке средств и приостановке операций.

"Была обнаружена несанкционированная утечка средств. В настоящее время для минимизации последствий все операции, включая открытие новых счетов, полностью остановлены до установления причин и суммы утечки. Подробности будут обнародованы, как только эта информация станет известна. BPJ готова нести ответственность за происшедшее и возместит ущерб, который понесли клиенты, разместившие свой капитал", — говорится в сообщении.

По некоторым данным, речь идет об утечке нескольких сотен миллионов иен, что соответствует нескольким миллионам долларов. Неполадки в системе начались в ночь с четверга на пятницу. Причины происшествия и масштабы ущерба уточняются. Так же, как следует из информации на сайте, компания уточняет и последствия для ее деятельности, бизнеса и для ее акционеров.