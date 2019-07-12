МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Банк России с 12 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "21 век" (город Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.

Причина отзыва лицензии — НКО не нарастила собственные средства (капитал) до минимальной величины, установленной Федеральным законом "О банках и банковской деятельности".

В кредитную организацию назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

По данным БИР Аналитик, на 1 июня текущего года НКО занимала 463 место в банковской системе РФ с активами в размере 16,4 млн рублей.