ЦБ отозвал лицензию у НКО "21 век"
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Банк России с 12 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "21 век" (город Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.
Причина отзыва лицензии — НКО не нарастила собственные средства (капитал) до минимальной величины, установленной Федеральным законом "О банках и банковской деятельности".
В кредитную организацию назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
По данным БИР Аналитик, на 1 июня текущего года НКО занимала 463 место в банковской системе РФ с активами в размере 16,4 млн рублей.
https://1prime.ru/finance/20190712/830152837.html