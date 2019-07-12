МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Банк России с 12 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации "Частный расчетно-кассовый центр", говорится в сообщении регулятора. ЦБ отозвал лицензию у НКО "21 век"

Решение Банка России принято в связи с тем, что НКО не нарастила капитал до минимальной величины, установленной законодательством, а также неисполнением НКО федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов ЦБ, учитывая неоднократное применение в течение года мер, предусмотренных законодательством.

Сообщается также, что руководство и собственники НКО не предприняли действенные меры по увеличению размера ее капитала до минимальной величины.

НКО не является участником системы страхования вкладов.