ЦБ отозвал лицензию у НКО "Частный расчетно-кассовый центр"
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Банк России с 12 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации "Частный расчетно-кассовый центр", говорится в сообщении регулятора.
Решение Банка России принято в связи с тем, что НКО не нарастила капитал до минимальной величины, установленной законодательством, а также неисполнением НКО федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов ЦБ, учитывая неоднократное применение в течение года мер, предусмотренных законодательством.
Сообщается также, что руководство и собственники НКО не предприняли действенные меры по увеличению размера ее капитала до минимальной величины.
НКО не является участником системы страхования вкладов.
По данным БИР Аналитик, на 1 июня текущего года НКО занимала 462 место в банковской системе РФ с активами в размере 17,6 млн рублей.
https://1prime.ru/finance/20190712/830153124.html