МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Крупные международные платежные системы — Visa и MasterCard — могут уйти из России. Как пишет газета "Коммерсант" в пятницу, это может произойти из-за нового законопроекта Госдумы и Банка России.

Нижняя палата парламента России 23 июля должна рассмотреть во втором чтении поправки к законопроекту "О национальной платежной системе". Изменения поддерживает регулятор — Банк России.

Поправки должны обеспечить беспрерывность карточных платежей на территории РФ.

Издание отмечает, что по сути изменения запретят российским "дочкам" международных платежных систем (МПС) приостанавливать расчеты по картам банков, находящихся под санкциями.

Это касается те системы, чьи дочерние структуры зарегистрированы в ЦБ: Visa, MasterCard, JCB и China Union Pay.

В случае, если документ будет принят, международным платежным системам запретят вводить "критерии приостановления, прекращения участия в платежной системе по инициативе оператора платежной системы, связанных, соответственно, с приостановлением, прекращением участия в иностранной платежной системе".

Для того, чтобы МПС начали работать по новым правилам РФ, им дадут полгода. По истечении этого срока приостановка расчетов какого-либо банка из санкционного списка будет считаться нарушением.