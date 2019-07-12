МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Банк России уверен, что все платежные системы продолжат свою работу в РФ в прежнем режиме, и не видит поводов для беспокойства, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

"Поправки направлены на обеспечение соответствия деятельности всех операторов платежных систем российскому законодательству. Мы уверены, что все платежные системы будут работать так, как и работали. Как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты международных платежных систем, будут обрабатываться НСПК внутри РФ, а операции за пределами страны — международными платёжными системами. Мы не видим поводов для беспокойства", — прокомментировали ситуацию в пресс-службе регулятора.

Как написала в пятницу газета "Коммерсант", Visa и MasterCard из-за поправок к закону о национальной платежной системе могут свернуть деятельность в России. Поправками, которые Госдума рассмотрит 23 июля, предлагается запретить российским "дочкам" международных платежных систем приостанавливать расчеты по картам банков, попавших под санкции. Если же расчеты будут приостановлены, платежная система может быть исключена из реестра ЦБ.