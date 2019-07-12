МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Норматив достаточности базового капитала (Н1.1) банка "Восточный" снизился ниже минимальных значений, установленных Банком России, говорится в сообщении регулятора.

"Согласно отчетности ПАО КБ "Восточный" значение норматива достаточности базового капитала кредитной организации достигло уровня ниже, определенного пунктом 2.3.4 положения ("Базеля III" — ред.)", — говорится в сообщении.

По данным регулятора, снижение норматива наблюдалось за шесть и более операционных дней за период с 31 мая по 5 июня.

В середине июня Александр Нестеренко, занимавший тогда пост исполняющего обязанности председателя правления банка "Восточный", отмечал риски нарушения обязательных нормативов достаточности капитала и просил членов совета директоров предпринять усилия по поддержанию финансовой устойчивости банка. На тот момент, как подчеркивал Нестеренко, "Восточный" соблюдал все обязательные нормативы ЦБ.

Банк "Восточный" и его владельцы в феврале оказались в центре внимания после того, как были арестованы основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви и еще пять человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви. Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.

По данным БИР Аналитик, на 1 июня банк занимал 34 место в банковской системе РФ с активами 271,7 млрд рублей, собственные средства составляли 27,3 млрд рублей.