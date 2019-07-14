МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Банк "ФК Открытие" подал в арбитражный суд Москвы заявление, в котором просит принять обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчиков в деле о взыскании более 289,5 миллиарда рублей с бывших топ-менеджеров, а также бывшего основного акционера АО "Открытие холдинг".

Как следует из опубликованного определения суда, заявление поступило в суд одновременно с иском еще 2 июля, но известно о нем стало только сейчас. Ответчиками в иске указаны экс-глава банка Евгений Данкевич, экс-президент банка Рубен Аганбегян, основатель "Открытия" Вадим Беляев, бывшие члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев и "Открытие холдинг".

"В суд поступило заявление истца о принятии мер по обеспечению иска в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее, а также принадлежавшее ранее на праве собственности Данкевичу Е.Л., Будник Е.В., Жужлеву Г.Е., Беляеву В.С., Аганбегяну Р.А., а также на денежные средства, находящиеся в банках на счетах (вкладах), открытых на имя Данкевича Е.Л., Будник Е.В., Жужлева Г.Е., Беляева В.С., Аганбегяна Р.А.", — говорится в определении суда. Суд решил рассмотреть заявление об обеспечении иска в судебном заседании 19 июля.

Кроме того, суд принял к производству и сам иск, поданный Банком России от лица "Открытия". Предварительные слушания по делу назначены на 9 августа.

Ранее суд оставлял иск без движения, поскольку истец не приложил доказательства уплаты госпошлины в полном объеме с учетом количества и характера заявленных требований.

Зампред ЦБ Василий Поздышев 4 июля сообщил, что Банк России будет ходатайствовать об аресте ряда активов бывших собственников банка "Открытие" в рамках судебного иска против них. По его словам, ЦБ вынужден идти судебным путем, так как взыскать эти средства вне суда "нет возможности". В случае наличия активов за рубежом эти иски составлены так, чтобы можно было перенести их на другие юрисдикции, добавил Поздышев. Он также отметил, что "диалог в рамках добровольного возвращения активов пришел к своему концу".

"ФК "Открытие" стал первым крупным банком, который попал под санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), — это произошло в конце августа 2017 года. Глава банка Михаил Задорнов в интервью РИА Новости в начале июня сообщил, что пакет в 15-20% акций банка готовится к продаже в 2021 году, идет работа с инвестбанками и потенциальными инвесторами. Позднее Задорнов уточнял, что банк рассчитывает продать от 15 до 25% акций на рынке в середине 2021 года.

ЦБ РФ 2 июля принял решение завершить санацию банка "ФК Открытие". Регулятор пояснил, что сейчас банк соблюдает все установленные обязательные требования, предъявляемые к финансовой устойчивости и платежеспособности, что позволяет ему выйти на общий режим надзора.