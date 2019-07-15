СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — ПРАЙМ. Юридическое и техническое присоединение Крайинвестбанка к крымскому РНКБ пройдёт до конца текущего года, банк утратит свой бренд и будет работать под брендом санатора-РНКБ, сообщил журналистам председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин.

"Денег дополнительных на санацию не надо, при этом присоединяться будем в конце этого года, то есть 1 января. Уже вышли директивы на присоединение — с 1 января отделения Крайинвестбанка перейдут под начало РНКБ, брендировать будем весь следующий год постепенно в бренд РНКБ", — сказал Якунин на пресс-конференции.

По его словам, первое отделение РНКБ на базе Крайинвестбанка будет открыто в уже третьем квартале. "Первая точка РНКБ открывается в Краснодаре, с нового года 55 точек, что позволит краснодарцам получить весь спектр продуктов, в том числе льготных программ", — отметил Якунин. Это будет не просто формальное юридическое присоединение, а с полным переходом на платформу РНКБ, пояснил он.

"В ближайшее время пройдёт заседание совета директоров, где будут приняты соответствующие решения", — указал он.

Летом прошлого года Якунин сообщал, что АСВ предоставило РНКБ 27,9 миллиарда рублей для проведения санации.

РНКБ в декабре 2015 года взял на санацию Крайинвестбанк, попавший в санкционный список США. ЦБ тогда сообщал, что РНКБ получит финансовую помощь, достаточную для санации банка, но не озвучивал точную сумму. Только через 11 месяцев РНКБ фактически приступил к оздоровлению банка — в ноябре 2016 года РНКБ выкупил за 100 миллионов рублей допэмиссию его акций, став собственником более 99% уставного капитала Крайинвестбанка.