МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Российские банки планируют ввести снятие наличных прямо на кассе, причем сумма может достигнуть 3 тысяч рублей. Пока услугу тестируют несколько крупных игроков рынка безналичных платежей в пилотном режиме. Сбербанк в марте объявил, что летом запустит "Покупку с выдачей" — услугу дополнительного снятия наличных в кассе магазина вместе с покупкой по карте. Международная платежная система Visa объявила о запуске аналогичного проекта в апреле этого года. Сервис по снятию наличных также совместно тестируют платежная система Mastercard, банк "Русский Стандарт" и Metro Cash&Carry.

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты положительно оценивают потенциал идеи снятия наличных у кассиров. По их мнению, данная услуга будет наиболее актуальна в регионах, где нет разветвленной сети банкоматов. От инициативы выигрывают все: для торговых точек это экономия на эквайринге и инкассации, для банков – на содержании дополнительных отделений. Население получает удобство и комфорт.

Проблема заключается только в реализации плана: страна еще не настолько цифровизирована, чтобы активно внедрять платежные и кассовые терминалы на удаленных территориях.

ХОРОШО ДЛЯ РЕГИОНОВ

Возможность приобретать товары с выдачей или снимать деньги на кассах магазинов – это долгожданное событие для потребителей, особенно этот вопрос актуален для регионов, где сеть банкоматов или банковских представительств не очень развита, говорит советник председателя правления ассоциации "Финансовые инновации" Мурад Салихов.

Это та инициатива, от которой выгоду получают практически все: держатели банковских карт и предприниматели останутся в выигрыше, так как это обеспечит финансовую доступность приобретения товаров. Банковские организации, особенно не очень большие, получат выгоду за счет того, что установка развитой сети банкоматов больше не потребуется, а крупные банки смогут сокращать "армию" банкоматов, отмечает он.

Услуга будет иметь спрос в тех регионах и территориях, где в округе нет банкоматов, соглашается доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им.Г.В.Плеханова Татьяна Белянчикова.

"В крупных сетевых супер- и гипермаркетах они на сегодня есть. В небольших магазинах, даже сетевых, в небольших населенных пунктах эта инициатива банков, пожалуй, найдет своего клиента", — полагает она.

Для магазинов плюсы понятны: экономия на эквайринге и на инкассации. Для банков тоже: в условиях, когда они экономят на количестве физических отделений и банкоматов, кредитная организация получает еще одну точку обслуживания.

ПРОБЛЕМА ЦИФРОВИЗАЦИИ

Сейчас в тренде цифровизация банковских услуг, поэтому снятие наличных с касс имеет очень большой потенциал, считает Салихов.

"Недалеко то время, когда покупатели смогут приобретать товары и получать деньги в кассах магазина, приложив палец к устройству или посмотрев в экран", — отмечает он.

По его мнению, сумма в 3 тысячи рублей является оптимальной, так как этого хватит на удовлетворение первичных потребностей, но не является достаточной для различных злоупотреблений, например, отмывания денежных средств, полученных преступных путем.

В то же время Салихов предупреждает о рисках. Для того, чтобы услуга начала демонстрировать максимальную эффективность, предстоит решить массу вопросов по аппаратной интеграции платежных и кассовых терминалов, внести изменения в систему бухгалтерии, оптимизировать систему безопасности в магазинах, говорит эксперт.

Белянчикова также считает, что по организации будет ряд вопросов.

"Есть вероятность, что некоторые магазины захотят "перебдеть" и будут требовать подписи и их сличение с паспортом, например", — рассуждает эксперт.

Впрочем, ограничение суммы тремя тысячами, скорее всего, оградит торговые точки от подобных сверхмер, заключает она.