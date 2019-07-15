МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Интерпромбанк после задержания основателя нефтеперерабатывающей группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова может столкнуться с негативными последствиями для бизнеса, такими как отток средств клиентов, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

По информации "Нового потока", Мазурова задержали в субботу по прилету в Москву из зарубежной командировки. В МВД России сообщили, что бизнесмен подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По этой статье ему грозит до десяти лет заключения. Следствие просит заключить Мазурова в СИЗО. Группа "Новый поток" была крупнейшим в России независимым от основных нефтяных компаний нефтепереработчиком. В настоящее время она лишилась всех основных активов, в частности Антипинский НПЗ в мае был взыскан Сбербанком как залог по кредиту.

Согласно информации на сайте ЦБ, Мазуров владеет 21,19% акций Интерпромбанка. Это самый крупный пакет среди акционеров кредитной организации. Мазуров с 2010 года является членов совета директоров Интерпромбанка.

"Опыт показывает, что уголовное преследование конечного бенефициара может привести к негативным последствиям для бизнеса банка. Например, банк может столкнуться с оттоком клиентских средств, выводом активов, а также с предписаниями ЦБ РФ", — отметил Осадчий.

Чистая прибыль Интерпромбанка в первом квартале текущего года упала более чем в 20 раз, его активы снизились на 1,2 миллиарда рублей.

По данным БИР Аналитик, на 1 июня банк занимал 112 место в банковской системе РФ с активами в размере 37,8 млрд рублей, собственные средства составляли 10,6 млрд рублей.