МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup Inc. в первом полугодии 2019 года увеличилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 9,51 миллиарда долларов, следует из отчетности корпорации.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 3,82 доллара против 3,31 доллара годом ранее. Выручка финансового гиганта по итогам отчетного периода незначительно сократилась — до 37,334 миллиарда долларов с 37,341 миллиарда долларов годом ранее.

Чистая прибыль за второй квартал 2019 года поднялась на 7% в годовом выражении — до 4,8 миллиарда долларов. Чистая разводненная прибыль на акцию составила 1,95 доллара против 1,63 доллара годом ранее. Аналитики прогнозировали, что показатель составит 1,8 доллара, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на IBES. Выручка выросла на 2% и составила 18,758 миллиарда долларов. Показатель ожидался на отметке 18,49 миллиарда долларов.

Рост чистой прибыли за квартал объясняется более высокой выручкой, снижением затрат и более низкой эффективной налоговой ставкой, что частично нивелировано ростом кредитных расходов. Затраты во втором квартале сократились на 2% в годовом выражении — до 10,5 миллиарда долларов, при этом кредитные расходы выросли на 16% — до 2,093 миллиарда долларов.

Банковская группа Citigroup, основанная в 1812 году, оказывает значительное влияние на весь банковский сектор и финансовую систему США и входит в так называемую "большую четверку" банков страны вместе с основными конкурентами — Bank of America, JP Morgan Chase и Wells Fargo.