МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Банк России оценил размер "дыры" в капитале ранее лишенного лицензии московского банка "Тройка-Д" в 5,14 миллиарда рублей, говорится в материалах регулятора.

Так, активы банка по результатам обследования составляют 3,84 миллиарда рублей, обязательства — 8,98 миллиарда.

В апреле начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий оценил возможную "дыру" в балансе банка в размере не менее 5 миллиардов рублей.

Банк России с 17 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Тройка-Д банка". Как сообщал регулятор, банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также осуществлял "схемные" операции искусственного поддержания капитала для формального соблюдения нормативов.