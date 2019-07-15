МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Количество зарегистрированных жалоб на профучастников и организации на рынке ценных бумаг незначительно выросло в первом квартале 2019 года — на 1% относительно предыдущего квартала, до 307, говорится в обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг, подготовленном Банком России.

По сравнению с предыдущим кварталом выросла доля жалоб в отношении брокеров (с 31% до 46%) и форекс-дилеров (с 4% до 9%). Одновременно снизилась доля жалоб в отношении доверительных управляющих (с 18% до 8%), регистраторов (с 12% до 6%) и организаций, прекративших свою деятельность (с 10% до 7%).

"Рост доли жалоб в отношении брокеров может свидетельствовать о возможном ухудшении качества предоставляемых услуг на фоне активного привлечения новых клиентов, а также о недостаточной информированности клиентов об условиях приобретаемых продуктов. В то же время число жалоб в отношении доверительных управляющих было минимальным за последние пять кварталов", — говорится в обзоре.

Доля жалоб из Центрального федерального округа в первом квартале выросла до 48% (44% кварталом ранее), Приволжского ФО – до 15% (11%). Доля остальных округов не превышает 10%.

По количеству жалоб на один миллион человек населения лидируют Центральный ФО (3,8 единицы), Уральский ФО (2 единицы) и Северо-Западный ФО (1,9 единицы).