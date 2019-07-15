МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Число клиентов доверительного управления в первом квартале текущего года выросло на 11% относительно конца 2018 года и на 82% относительно аналогичного периода прошлого года, темп прироста общего числа клиентов оказался минимальным за последние восемь кварталов, говорится в обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг, подготовленном Банком России.

"В сегменте доверительного управления (ДУ) в первом квартале 2019 года темп прироста общего числа клиентов оказался минимальным за последние восемь кварталов. Число клиентов (учредителей доверительного управления) выросло до 169 тысяч лиц (+11% квартал к кварталу и +82% в годовом выражении). Вместе с тем выросла доля клиентов, привлеченных на ИИС: до 67% по сравнению с 50% кварталом ранее", — указывается там же.

Регулятор отмечает, что в отрасли сохраняется высокая концентрация – 85% клиентов и 52% стоимости инвестиционных портфелей сосредоточено в трех крупнейших профучастниках – НФО (кварталом ранее – 86 и 42% соответственно). Все они входят в финансовые группы во главе с крупными банками, поясняется в обзоре.

"В связи с тем, что бизнес по доверительному управлению у крупных банков, как правило, выделен в отдельное юридическое лицо, доля клиентов непосредственно у профучастников – кредитных организаций стабильно низкая и составляет менее 1% от общего числа клиентов отрасли. В то же время привлечение клиентов у профучастников – некредитных финансовых организаций осуществляется в основном через офисы головных банков, которые предлагают доверительное управление через ИИС наряду с другими финансовыми продуктами", — поясняется в обзоре.