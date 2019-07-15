МОСКВА, 15 июл — Dow Jones. Опубликованные в понедельник квартальные результаты Citigroup отражают расхожее мнение о текущем состоянии мировой экономики: положение американских потребителей улучшается, тогда как настрой корпораций, особенно в Азии, из-за торговых споров ухудшается. Но в отчетности банка есть и другое указание – на нависшую над Citi и всеми его американскими конкурентами угрозу, которую представляет снижение процентных ставок.

Самый интернациональный банк США отчитался об улучшении результатов во 2-м квартале, во многом благодаря разовому доходу, полученному от его доли в платформе Tradeweb для электронного трейдинга облигациями, которая в апреле стала публичной. Без учета этого фактора показатели банка в целом совпали бы с ожиданиями. Утром в понедельник акции Citi подешевели примерно на 1%.

Мировой потребительский бизнес Citi продемонстрировал неплохие результаты: рост его выручки в годовом выражении составил 4%. Особенно процветает его американский бизнес фирменных кредитных карт: его выручка поднялась на 7% в годовом выражении до 2,2 млрд долларов на фоне роста в подразделении продуктов, приносящих процентный доход.

А вот ситуация в корпоративном бизнесе Citi не столь радужна. Подразделение коммерческого кредитования в Азии уже три квартала подряд не может добиться роста: в минувшем квартале там отмечался 7%-ный спад по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем этот бизнес не мелкий: во 2-м квартале стоимость непогашенных суд достигла 63 млрд долларов, или примерно 18% институциональных кредитов Citi, выданных по всему миру. На конференц-звонке финансовый директор Марк Мейсон подтвердил, что торговые споры США и Китая и возникшая из-за них неопределенность умерили интерес компаний к заимствованиям в этом регионе. Причем Citigroup из-за этого испытывает больше трудностей, чем его американские конкуренты.

Впрочем, такое международное присутствие Citigroup означает, что он пострадает в меньшей степени, чем другие американские кредиторы, когда ФРС понизит ставки, что ожидается позднее в июле. И все же влияние снижения ставок будет весьма болезненным. Мейсон в понедельник подтвердил предыдущие оценки, по которым снижение ставки ФРС на каждую четверть пункта обойдется банку примерно в 50 млн долларов чистой процентной выручки в квартал.

По данным CME Group, на сегодняшний день рынки закладывают в цены три снижения процентных ставок до конца года. Для Citi это значит порядка 600 млн долларов упущенной выручки в год. Это выльется в контролируемые 1,3% чистой процентной выручки за полный 2018 год, которыми едва ли можно пренебречь.

Как утверждает Мейсон, недавно прояснившаяся ситуация насчет грядущего снижения ставок оказалась полезна для корпоративного настроя. Но если мировая экономика на самом деле окажется настолько слабой, чтобы можно было оправдать неоднократные снижения процентных ставок ФРС, то корпоративные заемщики в США, Азии или любом другом регионе вряд ли обрадуются.

Результаты Citigroup – своевременное напоминание о том, что в обозримом будущем ключевым определяющим фактором в финансовых результатах банков станут угрозы для мирового роста.

— Автор Aaron Back; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ