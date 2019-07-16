МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского JP Morgan Chase, одного из крупнейших инвестбанков мира, по итогам первого полугодия 2019 года увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 18,831 миллиарда долларов, говорится в отчете инвестбанка.

Разводненная прибыль на акцию составила 5,46 доллара против 4,66 доллара годом ранее. Выручка американского инвестиционного гиганта в отчетном периоде выросла на 4% — до 57,955 миллиарда долларов.

Во втором квартале банк получил чистую прибыль в размере 9,652 миллиарда долларов (рост на 16% в годовом выражении). Разводненная прибыль на акцию составила 2,82 доллара против 2,29 доллара в отчетном периоде годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 2,51 доллара. Выручка американского инвестиционного гиганта в отчетный период выросла на 4% — до 28,832 миллиарда долларов.

"У нас был хороший второй квартал и первая половина 2019 года благодаря нашей диверсифицированной глобальной бизнес-модели", — приводятся в релизе слова главы JP Morgan Chase Джейми Даймона (Jamie Dimon). Даймон отметил также стабильный уровень доверия потребителей, хорошие показатели создания рабочих мест и рост заработной платы в США, что отражено в результатах банка.

Инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году и является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. В настоящее время банк ведет деятельность более чем в 60 странах.