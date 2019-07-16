МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. На этой неделе в США стартовал сезон отчетности компаний за второй квартал. По традиции первыми результаты представляют банки – в понедельник финансовый гигант Citigroup сообщил о росте чистой прибыли на 7% в годовом выражении. Это 4,8 млрд долларов, или 1,95 доллара на акцию против 1,63 доллара годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 1,8 доллара.

Во вторник свои финансовые показатели опубликуют остальные три банка американской "большой четверки" — Goldman Sachs, JP Morgan Chase и Wells Fargo. Их результаты, а также отчетность других банков сформируют у инвесторов предварительную оценку того, как крупнейшие американские корпорации справляются со скромным экономическим ростом и обострением "торговых войн".

Аналитики осторожно оценивают данные, которые будут получены по итогам второго квартала. Например, опрошенные Financial Times экономисты считают, что крупные технологические компании покажут снижение чистой прибыли на акцию на 2,8%. В целом прибыль компаний S&P 500 снизится на 0,3% во втором квартале. Это станет первым квартальным снижением за последние три года, прогнозирует Refinitiv IBES.

С такой оценкой согласны и опрошенные "Прайм" эксперты. "В сложившихся обстоятельствах угадывать точные цифры — это на грани игры в рулетку. Если в общих чертах, то из положительных моментов есть готовность мировых ЦБ стимулировать свои экономики, но и это пока только на словах: ведущие регуляторы еще не снизили ставки, а только говорят об этом. А весь остальной фон негативный: это торговая война США с КНР, которая более-менее утихла после саммита G20, а также тот факт, что глобальный рост объективно замедляется. Вчерашние данные по ВВП Китая показывают замедление локомотива мировой экономики", — напомнил старший аналитик инвестиционно-консалтинговой компании Federation Consulting Владимир Ананьев.

ПЕРВЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ

В последнее время американский фондовый рынок рос во многом благодаря мягкой позиции Федрезерва, который подает недвусмысленные сигналы о готовности снижать ставки. Однако многие компании, учитывающиеся в индексе S&P 500, предупредили, что их результаты за второй квартал будут хуже, чем ожидалось.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Айнур Дуйсембаевой, ожидается, что 8 секторов из 11 покажут отрицательные темпы роста прибыли, двузначное снижение прогнозируется в секторе материалов и информационных технологий. Позитивная динамика ожидается в телекоммуникационном секторе, секторе коммунальных услуг и здравоохранении.

Динамика прибылей компаний ожидаемо ухудшается на фоне исчерпания эффекта налоговой реформы и поздней стадии экономического цикла, пояснил старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. "Тем не менее, свободные денежные потоки позволят платить дивиденды и осуществлять buy back", — добавил он.

По мнению эксперта, не очень хорошо могут отчитаться компании промышленного сектора, — на них отражается замедление в Китае, куда они поставляют значительную часть продукции. Также возможны негативные сюрпризы от ряда компаний, например в технологическом секторе, ожидания в отношении которого у аналитиков могли оказаться завышенными.

Ожидать чего-то хорошего от компаний, завязанных на Китай, трудно, согласен Ананьев. Промышленность (те же Boeing и Caterpillar) сильно зависит от спроса в КНР. Сектор промышленных компаний не может обновить максимум, а S&P 500 уверенно идет вверх. Сектор технологических компаний растет с опережением, но поставки ключевых компонентов — полупроводников из стран-производителей типа Южной Кореи и Сингапура пробивают минимумы 2011-2012 годов. Все это когда-нибудь скажется на прибылях компаний и их акциях.

"В конце концов, отчетность — это срез прошлого, а не ожидания от будущего, и мы находимся на сложном переломном этапе, где ухудшается макроэкономика и постоянно меняется торговая повестка. Иными словами, рост показателей в компаниях, зависящих от макроэкономической ситуации и торговли, маловероятен. Зато стабильные компании с огромной долей международных продаж (известные производители товаров каждодневного спроса) защищены от торговых войн, они могут даже нарастить выручку в условиях слегка просевшего доллара (выгода от конвертации)", — прогнозирует аналитик.

КУДА ПЛЫТЬ

По мнению экспертов, рынок США сильнее других прочувствует на себе итог отчетностей, что и неудивительно – упомянутые компании, прежде всего, формируют американскую экономику. Европейские игроки могут последовать за ними, но совершенно не обязательно, считает Ананьев.

Что касается ФРС, которая должна в конце июля озвучить решение по ключевой ставке, то она будет особенно следить за банками, отчитывающимися на этой неделе. Банки как источник денег в экономике держат руку на пульсе, и такие вещи, как, например, рост/спад кредитной активности лучше всего читаются именно в их отчетах.

При этом вряд ли эти данные окажут принципиальное влияние. Больше внимания регулятор уделит макроэкономическим показателям, прежде всего, уровню безработицы и инфляции, полагает Суверов.

Восстановление роста прибылей ожидается во второй половине года. Если менеджмент компаний скорректирует свои прогнозы по росту операционных показателей до конца года в сторону понижения, высока вероятность нисходящего движения на рынке, заключила Дуйсембаева.