МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co, приходящаяся на акционеров, за первые шесть месяцев 2019 года выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 11,355 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности банка.

Разводненная прибыль на одну акцию составила 2,5 доллара против 1,94 доллара годом ранее. Выручка банка в январе-июне в годовом выражении снизилась на 1% — до 43,193 миллиарда долларов.