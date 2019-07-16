МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Банк ВТБ сообщил об утверждении наблюдательным советом программы структурных облигаций объемом до 1 трлн рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ценные бумаги в рамках программы серии С-1 будут размещаться на срок до 100 лет путем закрытой бессрочной подписки среди квалифицированных инвесторов.

Ранее банк ничего подобного не размещал. У ВТБ на данный момент в обращении 14 выпусков биржевых облигаций на сумму 145,5 млрд рублей и 12 выпусков классических облигаций на 9,1 млрд рублей.

Анонсированная программа по объемам может соперничать разве что с размещением "Роснефти" в 2016 году. Речь идет о десятилетнем "мегазайме" – программе биржевых облигаций "Роснефти" серии 001Р. Ее объем составлял 1,071 трлн рублей, напомнил эксперт "Финам" Алексей Ковалев.

Что касается сроков, то эксперты затрудняются предположить, для чего "Роснефти" понадобилось затрагивать столь отдаленные временные горизонты. Достаточно вспомнить, что 100 лет назад в России не было ни банка ВТБ, ни рынка облигаций (их эмиссию советское правительство начало лишь в 1922 году, а уж о корпоративных бумагах и речи быть не могло). Впрочем, существуют облигации и на больший срок, правда, это редкость. Есть так называемые "вечные", то есть бессрочные облигации, по которым основной долг не выплачивают, но купонные выплаты повышены.

Не исключено, что имеет место неверное толкование планов госбанка, поскольку конкретики об условиях инструмента пока нет, а объем программы – рамочная величина.

"Похоже, что речь идет не об одном или нескольких выпусках облигаций, которые ВТБ совершит в краткосрочной или даже среднесрочной перспективе. Размещение одного или даже нескольких выпусков структурных облигаций объемом 1 трлн рублей невыгодно в первую очередь самому эмитенту, потому что такой объем рынок с высокой степенью вероятности просто не переварит. Речь идет о долгосрочной программе размещения, в рамках которой долги будут предлагаться рынку, скажем, по 10-15 млрд в год", — считает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

НОВОЕ НА РЫНКЕ

Это тем вероятнее, что структурные облигации — новый для рынка инструмент, сопряженный с высокими рисками для эмитента и инвесторов просто в силу того, что появился в России он всего около года назад, и пока опыта в размещении столь крупных выпусков нет. Основным отличием таких бумаг является отсутствие защиты капитала. Кроме того, доход по ним, как правило, привязан к заранее оговоренным условиям. Это могут быть макропоказатели или цена какого-либо базового актива, например, гособлигации США или РФ.

"Полагаю, что рынок с нетерпением ждет такого инструмента. Сейчас есть всего три эмитента и считанное количество выпусков таких облигаций – "линкеров", у которых ставка привязана к индексу потребительских цен РФ", — указал аналитик ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

Сейчас "линкеры" предлагает государство в виде индексированных на уровень инфляции ОФЗ. Ставки по ним составляют от 1,8% до 2,5% годовых плюс уровень инфляции, которая по последним данным составляла в РФ 4,6% год к году. Для сравнения, ставки по облигациям ВТБ с погашением в 2023 и 2024 годах составляют 7,6%-7,8% годовых.

ИНВЕСТОРЫ В ОЖИДАНИИ

Эксперты полагают, что говорить о том, какими траншами и с какими сроками погашения будут размещаться бумаги ВТБ, преждевременно. Это будет зависеть от спроса, который покажет road show данных бондов.

"По-видимому, в рамках программы будут выпускаться и субординированные облигации, доступ к которым хотят законодательно ограничить для неквалифицированных инвесторов. В том числе и "вечные" выпуски", — предполагает Ковалев.

Обычный объем подобных размещений – несколько десятков миллиардов рублей. Однако сейчас он может быть превышен. Дело в том, что, по оценке экспертов, спрос на эти бумаги будет достаточно высокий как со стороны резидентов, так и со стороны иностранных инвесторов. Сейчас самое время размещаться — рынок на подъеме, объемы растут, а стоимость размещений падает.

При этом ВТБ является перворазрядным заемщиком. Долговые обязательства эмитентов такого уровня даже в условиях санкций остаются одними из наиболее привлекательных инструментов на рынке. Банк имеет сейчас все возможности разместиться с минимальной премией к суверенной кривой (ОФЗ).

По словам Осина, ВТБ обладает наивысшими по уровню рейтингами надежности среди российских эмитентов, является системообразующим банком. Предполагаемая ставка – выше ставки по евробондам РФ и корпоративных эмитентов. В таких условиях, круг потенциальных инвесторов представляется очень широким, заключил он.