МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Прибыль российских банков в январе-июне увеличилась на 58,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,005 триллиона рублей, следует из опубликованного ЦБ обзора о динамике развития банковского сектора.

"Прибыль (нетто) банковского сектора за первое полугодие 2019 года составила 1,005 триллиона рублей против 634 миллиардов рублей в январе-июне 2018 года", — говорится в сообщении.

Как отмечает регулятор, в банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций: за первое полугодие 2019 года прибыль в размере 1,118 триллиона рублей показали 365 кредитных организаций (79% от количества кредитных организаций, действовавших на 01.07.2019), убыток в размере 113 миллиардов рублей – 99 кредитных организаций (21%).

Доля убыточных кредитных организаций снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (28%). За первое полугодие рентабельность активов по банковскому сектору выросла с 1,5 до 1,9%.

По данным ЦБ, банки в июне нарастили кредитование населения на 1,4%, а корпоративный портфель увеличился на 0,4%. "Расширение кредитования в основном обеспечено розничным сегментом (+228 миллиардов рублей). Вместе с тем прирост кредитования физических лиц второй месяц подряд замедляется, в июне он составил 1,4% (против 1,9% в июне 2018 года)", — говорится в сообщении.

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Как отмечает регулятор, существенное влияние на динамику совокупного кредитного портфеля оказало корпоративное кредитование: за месяц его объем сократился в абсолютном выражении на 125 миллиардов рублей; вместе с тем с исключением влияния валютной переоценки корпоративный портфель вырос на 0,4%.

Сообщается, что в июне после сокращения в предыдущие месяцы возобновился рост корпоративных валютных кредитов (+0,1% в долларовом эквиваленте). Более существенно выросли рублевые корпоративные кредиты (+0,5%). Доля валютной составляющей в корпоративном кредитном портфеле за июнь 2019 года сократилась на 0,7 процентного пункта и составила 25,2%.

Вклады населения в российских банках в июне выросли на 1,3% и достигли 28,983 триллиона рублей, сообщил ЦБ РФ.

"Со стороны ресурсной базы после майского сезонного снижения вкладов физических лиц в июне возобновился их прирост (+1,3%). При этом вклады выросли как в рублях (+1,2%), так и в иностранной валюте (+1,6% с исключением влияния динамики валютного курса)", — говорится в материале.

Доля вкладов физических лиц в иностранной валюте снизилась до 20,9% с 21,3% на 1 июня 2019 года, хотя с исключением влияния валютной переоценки, напротив, выросла на 0,1 процентного пункта, отмечает регулятор. Такая разница в динамике объясняется укреплением рубля в июне — его реальный курс к доллару, согласно данным ЦБ, в июне вырос на 0,7%.

Приток вкладов физических лиц по итогам всего первого полугодия существенно превысил показатель аналогичного периода прошлого года (+4,1% против +2,5%), причем рублевые вклады выросли на 2,7%, а вклады в иностранной валюте — на 9,2% в долларовом эквиваленте. Вместе с тем в условиях укрепления национальной валюты доля рублевых вкладов в общем объеме выросла за полугодие с 78,5% до 79,1%.