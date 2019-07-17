МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Чистый спрос россиян на наличную валюту в мае сократился почти на 40%, до 0,7 миллиарда в долларовом эквиваленте — в основном, за счет снижения спроса на евро, говорится в материалах ЦБ РФ.

"В мае 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился почти на 40% и составил 0,7 миллиарда долларов. При этом сокращение чистого спроса в первую очередь было обусловлено уменьшением на 59% спроса на европейскую валюту, в то время как на доллары США он вырос на 5%", — сказано в материалах.

Объем покупки населением наличной валюты в банках снизился по сравнению с апрелем на 20% — до 1,9 миллиарда долларов. Долларов было куплено на 14% меньше, евро — на 28%. Продано банкам было в свою очередь 1,1 миллиарда долларов наличной валюты, что на 8% меньше, чем в прошлом месяце. Продажи долларов сократились на 9%, евро — на 6%.

В сложившихся условиях уполномоченные банки сократили ввоз в страну наличной валюты, одновременно увеличив ее вывоз.

Банки ввезли в страну наличную валюту в объеме 1,3 миллиарда долларов, что на 18% меньше, чем в апреле. Ввоз долларов сократился на 6%, евро — на 26%. Объем наличной валюты, вывезенной банками из РФ, в мае вырос на 16% и составил 0,8 миллиарда долларов.