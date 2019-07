МОСКВА, 17 июл Dow Jones. Способность компании Facebook Inc. создать жизнеспособную криптовалюту вызывает сомнение у представителей законодательной власти, и это негативно отражается на биткоине.

Наиболее популярная криптовалюта в мире резко падает по мере изучения органами регулирования амбициозного плана Facebook по выпуску собственной цифровой валюты, которая называется Libra. Ранее в этом году рынки наблюдали сильное ралли биткоина.

Биткоин недавно упал до 9 300 долларов США, согласно данным CoinDesk, утратив почти треть стоимости, после того как неделю назад он поднялся выше 13 000 долларов, приблизившись к максимуму этого года.

Энтузиазм вокруг планов Facebook служил основным двигателем ралли биткоина ранее в этом году. Участники рынка надеялись, что введение в оборот Libra будет способствовать повсеместному распространению криптовалют и легитимизации цифровых валют в целом. Подобное развитие событий позитивно бы отразилось на биткоине.

Затем все чаще стала слышна критика. На прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что планы Facebook вызывают у него "серьезные опасения". Президент США Дональд Трамп критиковал биткоин и отметил, что Libra была бы нежизнеспособной и неблагонадежной.

На выходных криптовалютам был нанесен еще один удар. Популярная цифровая валюта под названием Tether, привязанная к доллару США, пострадала от технической ошибки, что спровоцировало резкое падение биткоина.

В понедельник министр финансов США Стивен Мнучин заговорил о том, что Libra может создать угрозу национальной безопасности. В прошлом некоторые лица пытались использовать криптовалюты для незаконных операций, отметил он.

Во вторник представители компании Facebook предстали перед сенаторами США, которые заявили, что не могут доверить компании управление глобальной криптовалютой. Отчасти их решение было вызвано отсутствием четких правил регулирования для цифровых активов. Сенатор от демократов Шеррод Браун сравнил Facebook с "ребенком, которому в руки попала коробка спичек".

Итан Хоу, трейдер из Тайваня, заявил, что проснулся среди ночи, чтобы следить за слушаниями в сенате и реакцией рынков. По его словам, он начал продавать биткоин, ожидая его дальнейшего ослабления в краткосрочной перспективе.

"Поджаривание Facebook в Конгрессе породило негативные настроения на рынке", — сказал он, добавив, что все же в целом оптимистично оценивает будущее биткоина и других криптовалют, учитывая, что Facebook удалось заручиться поддержкой таких крупнейших компаний, как Mastercard Inc. and PayPal Holdings Inc., в отношении Libra.

Другие наблюдатели скептически оценивают пользу Libra.

"Есть ли потребность в законных операциях физических или юридических лиц по всему миру, которую мог бы удовлетворить лишь консорциум под руководством Facebook? На наш взгляд, такой потребности нет", — говорится в опубликованной во вторник записке аналитиков Morgan Stanley.

Во вторник исполнительный директор Facebook Дэвид Маркус, выступая в Банковском комитете сената, заявил, что планы относительно Libra не будут воплощаться в жизнь до тех пор, пока компании "не удастся развеять сомнения относительно регуляторов и получить соответствующие разрешения". В среду представители компании продолжат обсуждать этот вопрос с Комитетом по финансовым услугам палаты представителей.

— Автор Steven Russolillo, steven.russolillo@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

(Конец) Dow Jones Newswires, ПРАЙМ