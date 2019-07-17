МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за май 2019 года увеличились на 1%, до 55 988,9 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В структуре пассивов доли собственных ресурсов и резервов на возможные потери не изменились (6,6% и 8,9% соответственно), а удельный вес обязательств кредитных организаций несколько уменьшился (с 84,6% до 84,5%).

По состоянию на 01.06.2019 в Московском регионе действовали 239 кредитных организаций: 234 в Москве и 5 в Московской области (на 01.05.2019 – 238 кредитных организаций: 233 в Москве и 5 в Московской области).