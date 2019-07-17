МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Амурской области в среду отказался приостановить действие решений совета директоров банка "Восточный", в том числе, о назначении Вячеслава Арутюняна исполняющим обязанности председателя правления, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Суд отклонил соответствующее заявление об обеспечительных мерах, поданное подконтрольной инвестфонду Baring Vostok компанией Evison Holdings Ltd, миноритарным акционером "Восточного". В рамках своего иска о признании незаконными решений нового совета директоров банка, принятых 4 июля, Evison просила приостановить действие оспариваемых решений.

Как отмечается в материалах дела, исковые требования Evison обоснованы тем, что совет директоров банка, по мнению истца, не был сформирован, "решение о его формировании в составе девяти членов, якобы избранных на годовом общем собрании акционеров от 28 июня 2019 года, ничтожно, в связи с чем ничтожны и все решения нелегитимного совета директоров". Рассмотрение иска назначено на 8 августа.

В заявлении об обеспечении иска Evison просила также приостановить действие решения о прекращении полномочий бывшего и.о. предправления Александра Нестеренко и ряд других решений по кадровым вопросам. В своем ходатайстве Evison указала, что "в случае непринятия обеспечительных мер имеется существенный риск причинения банку, его акционерам и вкладчикам крупного вреда в связи со сделками, которые планируются к подписанию незаконно назначенным и.о. председателя правления".

Акционеры "Восточного" 28 июня избрали новый совет директоров. Из прежнего состава в совет директоров не вошли независимый директор Николай Варма и три представителя Baring: основатель фонда Майкл Калви находится под домашним арестом, двое других — партнер по индустрии финансового сектора фонда Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Иван Зюзин — остаются в СИЗО.

Согласно составу аффилированных лиц банка "Восточный" на 30 июня, компания "Финвижн Холдингс" бизнесмена Артема Аветисяна владела 42,01% в уставном капитале банка, Evison Holdings Ltd — 41,63%. Остальные акции в уставном капитале принадлежат членам совета директоров и зампреду правления (12,53%) и не аффилированным с банком лицам.