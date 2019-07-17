МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2019 года выросла на 7,9% к аналогичному периоду прошлого года и составила 13,978 миллиарда долларов, говорится в отчетности банка.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,45 доллара против 1,25 доллара в первом полугодии 2018 года. Выручка банка за вычетом процентных расходов за отчетный период составила 46,088 миллиарда долларов, увеличившись на 1% в годовом выражении.