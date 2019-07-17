МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Российские банки в январе-мае текущего года предоставили заемщикам 478 тысяч ипотечных кредитов на сумму один триллион рублей, следует из опубликованного ЦБ обзора о динамике развития банковского сектора.

"За январь-май 2019 года было предоставлено 478 тысяч новых кредитов на сумму 1 триллион рублей", — говорится в обзоре.

В количественном выражении это меньше на 11,9%, чем в аналогичном периоде прошлого года, в денежном – на 1,9%. По итогам 2018 года банки выдали ипотеки на рекордные 3,013 триллиона рублей.

По данным ЦБ, портфель ипотечных жилищных кредитов за пять месяцев вырос на 7,8%, составив 7,1 триллиона рублей по состоянию на 1 июня. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым ипотечным кредитам в мае составила 10,54%.