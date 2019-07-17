МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Центробанк отчитался о ситуации в банковском секторе России. Согласно обнародованным во вторник данным, прибыль российских банков в январе-июне увеличилась на 58,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила 1 трлн рублей.

Один из источников прибыли – кредитование населения. По данным ЦБ, банки в июне нарастили его на 1,4%. Кредиты физлицам по-прежнему составляют основу портфеля банков, но и они замедляются (1,9% в июне 2018 года). Корпоративное кредитование при этом сокращается: за месяц его объем снизился в абсолютном выражении на 125 миллиардов рублей. Однако с исключением влияния валютной переоценки корпоративный портфель вырос на 0,4%.

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), за последние пять лет кредитная нагрузка граждан России выросла в полтора раза. В настоящее время 75% экономически активного населения имеют кредитные обязательства. В НАПКА связывают это со снижением уровня доходов.

Опрошенные "Прайм" эксперты обращают внимание на существенный рост необеспеченного потребительского кредитования. В 2019 году активно росли не только ипотека, но и потребкредиты, указал старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич. "Это наиболее высокомаржинальный продукт, который в условиях стабильной макроэкономики приносит большие прибыли при достаточно низких рисках", — говорит он.

"Основной вклад в это вносит планомерное снижение процентных ставок по таким кредитам, учитывающее динамику ключевой ставки ЦБ, при росте средней суммы потребительских кредитов", — рассуждает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

Кроме того, в первом полугодии 2018 года банки все еще расчищали балансы и их отчисления на резервы росли. Сейчас потребность в активном доначислении снизилась, поэтому заработанное в основном идет на прибыль.

СБЕРЕГАЕМ И КРЕДИТУЕМСЯ

Несмотря на рост кредитования, банки аккумулируют значительные средства россиян. По данным регулятора, вклады населения в июне увеличились на 1,3% и достигли 28,983 трлн рублей. При этом вклады выросли как в рублях (+1,2%), так и в иностранной валюте (+1,6% с исключением влияния динамики валютного курса).

Приток вкладов физлиц по итогам всего первого полугодия существенно превысил показатель аналогичного периода прошлого года (+4,1% против +2,5%), причем рублевые вклады выросли на 2,7%, а вклады в валюте — на 9,2% в долларовом эквиваленте.

Если посмотреть на статистику, можно отметить, что депозиты действительно растут — со включенной валютной переоценкой их рост сейчас составляет 7,3% год к году, тогда как в начале года было 5,5%, говорит Петроневич. Ускорение происходит за счет роста депозитов в валюте, начавшегося в четвертом квартале прошлого года – за это время они выросли на 10%, или 8,5 млрд долларов. При этом за год мы наблюдаем двукратное замедление роста рублевых депозитов. Это является следствием того, что население реагирует на снижение рублевых ставок в условиях сохранения высокой инфляции и роста валютных ставок с середины 2018 года. Добавляются и традиционные опасения ослабления рубля.

"Таким образом, мы видим рост кредитования в рублях и депозитов в валюте. Причем оба эти сегмента могут пересекаться – если речь идет об ипотечных кредитах, люди могут предпочитать не гасить их досрочно, поскольку ставки сейчас достаточно низкие, а сберегать избыток средств в валюте", — отметил эксперт.

Директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Людмила Кожекина напомнила, что объем вкладов физлиц в банковской системе России превышает портфель розничных кредитов. На 1 июня соотношение розничных кредитов к вкладам физлиц составило чуть более 50%.

Однако существенная часть вкладов физлиц представлена средствами ВИП-вкладчиков с крупными суммами в сотни миллионов рублей, которые не испытывают потребности в потребительских кредитах.

"При этом повышенные темпы роста потребительского кредитования в 2018-2019 гг. обусловлены стагнацией доходов населения, которое за счет кредитных ресурсов пытается компенсировать отсутствие роста реальных доходов. Таким образом, сложившаяся ситуация преимущественно обусловлена высоким уровнем неравенства доходов населения в России", — комментирует она.

ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА

В целом в 2019 году тенденция к росту прибыли сохранится, если не ухудшатся макроэкономические ожидания, полагают эксперты. Темпы роста будут выше, чем в 2018 году, но могут замедлиться в сравнении с первым полугодием текущего года за счет эффекта низкой базы – темпы отчислений на резервы во втором полугодии прошлого года уже росли не так быстро, как в первом, отмечает Петроневич.

По оценкам "Эксперт РА", на фоне завершения основной стадии расчистки сектора от неустойчивых крупных игроков, снижения убытков санируемых банков и высоких темпов роста розничного кредитования в 2019 году банки покажут рекордную прибыль в 1,8 трлн рублей.

"Однако текущий объем прибыли сектора существенно искажен корректировкой резервов на ожидаемые кредитные убытки по МСФО 9, которые пока не оказывают влияния на регулятивный капитал. Прибыль сектора, очищенная от указанных корректировок резервов (рассчитанная по данным 123 формы), не так сильно отличается от прибыли за I полугодие 2018 года", — говорит Кожекина.

Поддержку банковскому сектору по-прежнему окажет розничное кредитование. В условиях слабого роста доходов населения активная рекламная политика банков, рефинансирование кредитов и государственные программы поддержки оказывают влияние на стремление граждан кредитоваться.

"Вместе с тем в связи с ужесточением регулирования потребительского кредитования, в частности, с повышением коэффициентов риска по потребкредитам и в данной связи более избирательным подходом банков к выбору клиентов, можно ожидать замедление роста", — ожидает Полухин.