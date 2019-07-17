МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в мае 2019 года выросла на 1,8%, до 3 696,1 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом совокупная величина уставного капитала и резервного фонда банков увеличилась на 0,1%, до 4 116,4 млрд рублей. За январь-май 2019 года банки Московского региона получили прибыль в размере 338,6 млрд рублей (в аналогичном периоде 2018 года – прибыль в размере 286,9 млрд рублей). При этом общим финансовым результатом деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) по состоянию на 1 июня 2019 года являлся убыток в размере 482,4 млрд рублей, что было обусловлено негативным влиянием финансовых результатов деятельности прошлых лет отдельных банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора.



