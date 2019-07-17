МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила проект поправок, позволяющий субъектам РФ привлекать кредиты от иностранных банков в рублях, следует из сообщения на сайте кабмина.

"В целях снижения валютных рисков предлагается установить возможность привлечения субъектами Федерации кредитов от иностранных банков в российской валюте. В настоящее время такие кредиты можно привлекать только в иностранной валюте", — говорится в сообщении.

Эти поправки предполагается внести в Госдуму к рассмотрению во втором чтении законопроекта, который, в том числе, касается изменений в бюджетное законодательство и уточняет порядок исполнения госзаимствований. Проект поправок к проекту будет рассмотрен на заседании правительства РФ.

Поправки также касаются муниципальных образований, на территории которых по решению президента РФ и правительства проводились международные спортивные мероприятия. Для них продлевается до 1 января 2025 года норма, по которой они могут превысить ограничения по госдолгу. Согласно Бюджетному кодексу РФ, предельный объем муниципального долга не должен превышать общий годовой объем доходов местного бюджета.