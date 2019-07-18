МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Величина депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в мае 2019 года выросла на 3,2%, до 15 172,9 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Объем вкладов населения за май 2019 года увеличился на 0,7%, до 13 370,5 млрд рублей, при этом их значимость в совокупных пассивах кредитных организаций несколько уменьшилась (с 24 % до 23,9%).

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах выросли за май 2019 года на 1,5% и составили 6 380,3 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах увеличился с 11,3% до 11,4%.